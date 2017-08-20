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Atlı okçuluk

- Yarı final B Grubu müsabakaları Nevşehir'de yapıldı

Atlı okçuluk


NEVŞEHİR (AA) - Atlı okçulukta yarı final B Grubu müsabakaları Nevşehir'in Göreme beldesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ve ülke genelinden 30 sporcunun katıldığı müsabakalarda, alana yerleştirilen hedefler at üstünden yapılan ok atışlarıyla vurulmaya çalışıldı.

Vatandaşların ilgiyle izlediği müsabakalarda dereceye giren sporcular, eylül ayında düzenlenecek final yarışlarında mücadele edecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, finalde başarılı olan sporcuların milli takıma katılacağını belirterek, "Finalden çıkanlar ise ekim ayında Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'na katılacak." dedi.

Gençlerin geleneksel spor dallarına olan ilgisinin günden güne arttığını vurgulayan Suluoğlu, federasyonun "Geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak" sloganıyla ülke genelinde çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti.

Suluoğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde, televizyon dizileri ve federasyonumuzun düzenlediği organizasyonlar nedeniyle halkımızın geleneksel spor dallarına ilgisi arttı. Federasyon başkanımız Hakan Kazancı'nın gençlerle ilgili çok büyük projeleri var. En büyük çabamız yarının gençlerine ulaşmak. Federasyonumuzun misyonu, geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak. Bugün 16 yaş altında eğitim alan gençlerimiz Türkiye Şampiyonası'nda finale katılacak kadar iyi durumdalar. Geleneksel sporlara gençler ilgi gösteriyor. Ailelerin çocuklarını teşvik etmelerini ve yönlendirmelerini istiyoruz."

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