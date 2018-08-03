Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji bölge TÜBİTAK bölge idare mahkemeleri
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

ATO'dan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

- Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: - "İthal spor malzeme ve ekipmanlarının OSTİM başta olmak üzere Ankara'daki sanayi tesislerimizde üretilmesine yönelik çalışmalar yapabiliriz"

ATO'dan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ithal spor malzeme ve ekipmanlarının OSTİM başta olmak üzere Ankara'daki sanayi tesislerinde üretilmesi için çalışma yapılabileceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Ankara'ya yeni stadyum yapılmasını önemsediklerini belirterek, "Ankara'da yapılacak spor yatırımları, şehrimizin uluslar arası müsabakalara ev sahipliği yapmasını sağlayacağı için Ankara ekonomisini direkt ilgilendiriyor. Bu nedenle çok önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, dünyada 200 milyar dolarlık bir spor turizmi ekonomisi pazarı bulunduğuna işaret ederek, Türkiye ve Ankara'nın bu pastadan pay alabilmesi için çalışmalar yürütülebileceğini vurguladı.

Başkentin 63 spor federasyonuna ev sahipliği yaptığını anımsatan Baran, spor malzeme ve ekipmanlarının çoğunun Ankara'da üretilebileceğine dikkat çekti.

Baran, spor malzeme ve ekipman satın alımlarından çoğunun Ankara'dan yapıldığının altını çizerek, "Ankara üretim için de uygun bir şehir. Ankara Ticaret Odamızın ev sahipliğinde bir spor ekonomisi çalıştayı yapıp, ihtiyaç analizi gerçekleştirerek, ithal ürünlerin pek çoğunun OSTİM başta olmak üzere Ankara'daki sanayi tesislerimizde üretilmesine yönelik çalışmalar yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın turizm altyapısının önemli gelişme kaydettiğini belirten Baran, sağlık turizmi için oluşturulan altyapının spor turizmi için de yeterli olacağını ve sporcuların kamplarını Ankara'da yapması için uygun tesislerin bulunduğunu kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BaranGençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5