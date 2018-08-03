ATO'dan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ithal spor malzeme ve ekipmanlarının OSTİM başta olmak üzere Ankara'daki sanayi tesislerinde üretilmesi için çalışma yapılabileceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Ankara'ya yeni stadyum yapılmasını önemsediklerini belirterek, "Ankara'da yapılacak spor yatırımları, şehrimizin uluslar arası müsabakalara ev sahipliği yapmasını sağlayacağı için Ankara ekonomisini direkt ilgilendiriyor. Bu nedenle çok önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, dünyada 200 milyar dolarlık bir spor turizmi ekonomisi pazarı bulunduğuna işaret ederek, Türkiye ve Ankara'nın bu pastadan pay alabilmesi için çalışmalar yürütülebileceğini vurguladı.

Başkentin 63 spor federasyonuna ev sahipliği yaptığını anımsatan Baran, spor malzeme ve ekipmanlarının çoğunun Ankara'da üretilebileceğine dikkat çekti.

Baran, spor malzeme ve ekipman satın alımlarından çoğunun Ankara'dan yapıldığının altını çizerek, "Ankara üretim için de uygun bir şehir. Ankara Ticaret Odamızın ev sahipliğinde bir spor ekonomisi çalıştayı yapıp, ihtiyaç analizi gerçekleştirerek, ithal ürünlerin pek çoğunun OSTİM başta olmak üzere Ankara'daki sanayi tesislerimizde üretilmesine yönelik çalışmalar yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın turizm altyapısının önemli gelişme kaydettiğini belirten Baran, sağlık turizmi için oluşturulan altyapının spor turizmi için de yeterli olacağını ve sporcuların kamplarını Ankara'da yapması için uygun tesislerin bulunduğunu kaydetti.



