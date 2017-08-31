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Aurier, Tottenham Hotspur'da

- İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur, PSG'den Serge Aurier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı

Aurier, Tottenham Hotspur'da


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Serge Aurier'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiliz basınına göre, 24 yaşındaki sağ bek için Tottenham Hotspur, PSG'ye 23 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da görev alan Serge Aurier, PSG formasıyla çıktığı 81 karşılaşmada 5 gol attı.

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