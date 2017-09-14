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Avcı ve Emre'den golbolculara videolu destek

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve milli futbolcu Emre Belözoğlu, yayımladıkları videoyla golbol milli takımlarına başarı dileğinde bulundu

Avcı ve Emre'den golbolculara videolu destek


ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu, yayımladıkları videoyla Avrupa Golbol Şampiyonası'nda mücadele edecek erkek ve kadın milli takımlarına başarı diledi.

Finlandiya'nın Pajulahti kentinde 16-23 Eylül'de düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli takım oyuncularına inandıklarını ve güvendiklerini belirten Abdullah Avcı, "Avrupa Şampiyonası'nda kalbimiz sizinle. Hepiniz birer kahramansınız. Finlandiya'yı kırmızı beyaza boyamak için önümüzde büyük bir fırsat var." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Emre Belözoğlu da mesajında, kalplerinin milli takım futbolcularıyla olduğunu vurgulayarak, "Güzel ülkemizin örnek sporcuları. Hepinize tek tek bugüne kadar yaşatmış olduğunuz büyük başarı için teşekkür ediyorum. Şampiyonada başarılar diliyorum." mesajını verdi.

Kadın Golbol Milli Takımı sporcularından Sevda Altınoluk, Neşe Mercan, Zeynep Çıkla, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik ve Şeyma Nur Kaplan da futbol dünyasının iki ismine tezahüratlı yanıt verdi.

Milli sporcular mesajlarında, kendilerine gönderilen video için teşekkür ederek, "UEFA Kupası'nı bekliyoruz. Bizler inandık, siz de inanın. Bizim için başarılı olun. Bizim için kupayı alın." görüşlerini dile getirdi.

Sporcular, "Türkiye" şeklinde tezahürat yaptı.


- Finlandiya yolculuğu yarın


Şampiyonada mücadele edecek erkek ve kadın milli takımları yarın Finlandiya'ya hareket edecek.

Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Kadın Milli Takımı şampiyonada İsrail, İsveç, Büyük Britanya ve Almanya, Erkek Milli Takımı da Çekya, Almanya, Ukrayna ve Büyük Britanya ile karşılaşacak.


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Abdullah AvcıAvrupa ŞampiyonasıEmre BelözoğluGolbol
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