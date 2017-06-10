Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği iftar yemeği verdi

İSTANBUL (AA) - Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, düzenlediği iftar yemeğinde siyah-beyazlı taraftarları buluşturdu.
Dernek lokalinin bahçesinde düzenlenen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel ve Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin yanı sıra çok sayıda taraftar katıldı.
Şampiyonluk şarkılarının söylendiği yemekte kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş her sene şampiyon olacak. Yeter ki yanında kalmaya devam edin." ifadelerini kullandı.
Yemeğin sonunda dernek başkanı Selçuk Aydoğan, Çebi'ye bir plaket verdi.