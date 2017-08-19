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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na doğru

- İstanbul'da düzenlenecek şampiyona öncesi grup kuraları çekildi - Türkiye, A Grubu'nda İspanya, Almanya ve Gürcistan ile eşleşti - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Widlak: "Umarım Avrupa'daki diğer ligler de Türkiye'deki gibi gelişir. Türkiye, organizasyon konusunda da çok başarılı. Bu turnuvayı da en iyi şekilde organize edeceklerine inanıyorum"

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na doğru


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde 1-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimine Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Matteusz Widlak, genel sekreter Simon Baker, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı.

Türkiye, seri başı olarak katıldığı kura çekiminde A Grubu'nda İspanya, Almanya ve Gürcistan ile eşleşti.

Kura çekimi öncesi konuşan Matteusz Widlak, Türkiye'nin ampute futbolunda çok gelişmiş bir noktada olduğunu vurgulayarak, "Umarım Avrupa'daki diğer ligler de böyle gelişir. Türkiye, organizasyon konusunda da çok başarılı. Bu turnuvayı da en iyi şekilde organize edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 12 takım, dörderli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü olan iki ekip de üst tura yükselecek.


- Gruplar


Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Almanya, Gürcistan

B Grubu: Polonya, İtalya, Fransa, Belçika

C Grubu: Rusya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

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