ANKARA (AA) - 2017 Avrupa Bireysel Satranç Turnuvası, sona erdi.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen ve Avrupa'nın en önemli isimlerinin bir araya geldiği turnuvada Türkiye, 15 sporcuyla yer aldı.

Türk sporculardan büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz, 7,5 puan ile 58. sırada başladığı turnuvayı 31. basamakta tamamladı. Yılmaz, gösterdiği performansı ile 2638'e ulaşarak kariyerinin en yüksek ELO seviyesini de yakalamış oldu.

Turnuvada GM normu alan IM Cemil Can Ali Marandi ve son IM normunu da elde ederek uluslararası usta olma yolunda önündeki son engeli aşan FM Ege Köksal da, turnuvadaki performansları ile dikkati çekti.

12 gün süren 11 turluk turnuvada ilk sırayı Rus büyükusta Maxim Matlakov 2834 performans ve 8,5 puanla ilk sırada tamamlarken, aynı puana sahip Gürcü büyükusta Baadur Jobava ikinciliği elde ederken, bir diğer Rus isim büyükusta Vladimir Fedoseev ise 3. oldu.



