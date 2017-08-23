Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başlıyor





ANKARA (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve 4 grupta 16 takımın mücadele edeceği organizasyona, Polonya'nın Varşova, Gdansk, Szczecin, Katowice ve Krakow kentleri ev sahipliği yapacak.

Grup liderlerinin doğrudan çeyrek finale kalacağı şampiyonada, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşerek play-off turuna çıkacak. Bu turu geçenler, çeyrek finalde grup liderlerinin rakibi olacak.

Şampiyonada yer alan Türkiye, D Grubu'nda Hollanda, Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

25 Ağustos Cuma:

(TSİ 18.30) Hollanda - Türkiye

27 Ağustos Pazar:

(TSİ 18.30) Türkiye-Belçika

28 Ağustos Pazartesi:

(TSİ 21.30) Türkiye-Fransa



