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Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

- Türkiye, ilk maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup etti

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-1 yendi.

Polonya'nın Katowice kentindeki 11 bin 500 seyirci kapasiteli Hala Spodek'te oynanan maçta A Milli Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-19, 25-22, 21-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup eden milliler, şampiyonaya galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 27 Ağustos Pazar günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği organizasyona, Polonya'nın Varşova, Gdansk, Szczecin, Katowice ve Krakow kentleri ev sahipliği yapıyor.

Grup liderlerinin doğrudan çeyrek finale kalacağı şampiyonada, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşerek play-off turuna çıkacak. Bu turu geçenler, çeyrek finalde grup liderlerinin rakibi olacak.

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