



ANTALYA (AA) - HİLMİ SEVER - Demir Grup Sivasspor'un Rus futbolcusu Vitaly Dyakov, ikinci yarıda takım olarak daha iyi bir futbol ortaya koymak ve Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.

Dyakov, Demir Grup Sivasspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ligde ilk yarıyı sekizinci sırada bitirdik. Oynadığımız futbolun üzerine biraz daha koyarsak sezon sonunda daha üst sıralarda yer alabiliriz. Tabii ki Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. İkinci yarıya daha iyi hazırlanıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur." diye konuştu.

Sezon başında Demir Grup Sivasspor'a transfer olarak kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında görev yapan 29 yaşındaki Rus futbolcu, şöyle konuştu:

"Yurt dışında ilk kez futbol oynama fikri benim için biraz endişe vericiydi. Sezon başında Sivasspor'dan güzel bir teklif geldi ve ilk kez ülkem dışına çıkarak Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Buraya geldiğimde tesis ve şehri çok beğendim. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Daha önce böyle iyi bir teklif olsaydı daha genç yaşta gelmek isterdim. Türkiye'deki futbol ortamı Rusya'dan çok farklı. Türkiye'de zeminler, statlar ve taraftarlar daha iyi."

Rusya ve Türkiye liglerinden oynanan futbol anlayışını da kıyaslayan Dyakov, "Türkiye ile Rusya'da oynanan futbol tarzları da farklı. Rusya'da futbol savunma ağırlıklı oynanıyor ve maçlar genellikle 1-0, 2-0 gibi sonuçlarla bitiyor. Türkiye'de ise futbolcular çok teknik ve daha fazla golü düşünüyorlar. Süper Lig'de daha gollü maçlar oluyor. Türkiye ligi teknik bakımdan daha iyi diyebilirim." ifadelerini kullandı.





- "Rusya'da çok güzel bir Dünya Kupası olacak"





Dyakov, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolseverlerin unutulmaz anılarla ülkelerine döneceğini ifade etti.

Dünya Kupası için yıllardır önemli çalışmaların yapıldığının altını çizen Dyakov, "Rusya, Dünya Kupası'na çok iyi bir şekilde hazırlanıyor. Yeni statlar yapıldı. Dünyadaki tüm taraftarları Rusya'ya davet eden tanıtımlar yapılıyor. Rusya'da çok güzel bir Dünya Kupası olacağına eminim. Futbolseverler unutulmaz anılarla Rusya'dan dönecek." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'da kupa için yapılan statlarda sorunlar olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dyakov, "Statların yetişmeyeceği haberleri bir söylentiydi. Söylentilere kulak asmamak gerekiyor. Tüm statlar maçlara kadar hazırlanacaktır ve aksilik olacağını düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.





- "Sivas soğuk ama Moskova kadar değil"





Sivas'ı çok beğendiğini de dile getiren Rus futbolcu, "Takımdaki arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sivas'ta halk çok sıcakkanlı ve sokakta da bana çok ilgi gösteriyorlar." dedi.

Soğuk bir ülkeden geldiğini hatırlatan Dyakov, "Evet Sivas soğuk ama Moskova kadar değil. Rusya'da olduğu gibi orada da kar var. Benim için farklı bir durum değil." ifadelerini kullandı.