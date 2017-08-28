Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm - İngiltere Premier Lig'in ilk 3 haftası sonunda kalesinde gol görmeyen Manchester United, liderliğini sürdürdü - La Liga'ya 2'de 2 ile başlayan Real Sociedad, gol averajıyla Barcelona'nın önünde ilk sıraya yerleşti - Bundesliga'da Borussia Dortmund, Serie A'da Juventus, Ligue 1'de de PSG, liderliğini korudu





ANKARA (AA) - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester United, İspanya'da Real Sociedad, Almanya'da Borussia Dortmund, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), haftayı lider kapadı.



- Premier Lig



İlk iki haftada West Ham United ve Swansea City'yi 4-0'lık skorlarla mağlup eden Manchester United, ağırladığı Leicester City'yi de 2-0 ile geçti. Asist sayısını 5'e çıkaran United'ın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, 1994-1995 sezonunda Ruel Fox'un kırdığı "İngiltere Premier Lig'in ilk 3 haftasında en fazla asist yapan futbolcu" rekorunu egale etti.

Haftanın merakla beklenen maçında Liverpool, konuk ettiği Arsenal'ı 4-0 mağlup etti. Arsenal böylece 3. karşılaşmasında 2. yenilgisini aldı.

Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. Son şampiyon Chelsea ise sahasında Everton ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Huddersfield Town ve West Bromwich Albion, haftayı birer puanla kapadı.

Yoluna kayıpsız devam eden Manchester United, liderliğini sürdürdü. United'ı, 7'şer puanı bulunan Liverpool, Huddersfield Town, Manchester City, West Bromwich Albion ve 6 puanlı Chelsea izledi.



- La Liga



Real Sociedad, seyircisi karşısında oynadığı Villarreal mücadelesini 3-0 kazandı ve 2'de 2 yaptı. Espanyol deplasmanından 1-0 galip ayrılan Leganes de puanını altıya çıkardı.

Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın kadroya alınmadığı karşılaşmada, konuk olduğu Alaves'i 2-0 yendi.

Başkent ekiplerinden Atletico Madrid, Las Palmas'ı 5-1 mağlup etti, Real Madrid ise Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga'nın ilk 2 haftasını 6 puanla geçen takımlardan Real Sociedad, gol averajıyla Barcelona ve Leganes'in önünde ilk sıraya yerleşti. 4'er puanlı Atletico Madrid ve Real Madrid, bu 3 kulübün arkasında yer aldı.



- Bundesliga



Nuri Şahin'in gol attığı mücadelede Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti.

Bayern Münih, Werder Bremen'i 2-0, Hamburg, Köln'ü 3-1, Hannover 96 da Schalke 04'ü 1-0 yendi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig ise evinde oynadığı Freiburg karşılaşmasından 4-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 2. haftasını da 3 puanla tamamlayan kulüplerden Borussia Dortmund, gol averajıyla Bayern Münih, Hamburg ve Hannover 96'nın önünde liderliğini sürdürdü.



- Serie A



Son 6 yılın şampiyonu Juventus, Genoa’yı deplasmanda 4-2 yendi.

Milano takımlarından Inter, deplasmanda Roma'yı 3-1, Milan ise sahasında Cagliari’yi 2-1 mağlup etti.

Napoli ve Sampdoria da haftayı kayıpsız geçti.

Serie A'nın ilk 2 haftasının ardından 6 puan toplayan ekiplerden Juventus, gol averajıyla Inter, Napoli, Milan ve Sampdoria'nın önünde zirvede yer aldı.





- Ligue 1



İlk 3 haftayı kayıpsız geçen PSG ile Saint-Etienne arasındaki maçı, ev sahibi PSG 3-0 kazandı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco ise evinde oynadığı Marsilya karşılaşmasından 6-1 galip ayrıldı.

Lige 4'te 4 ile başlayan kulüplerden PSG, gol averajıyla Monaco'nun önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, 9 puanlı Saint-Etienne takip etti.