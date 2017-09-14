Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri

- Türkiye, gruptaki ilk maçında İngiltere'yi 4-2 yendi

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri


İSTANBUL (AA) - Türkiye, Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri 2. Grup'taki ilk maçında İngiltere'yi 4-2 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Terracina şehrinde oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın normal süredeki gollerini Barış Terzioğlu ve Yasin Bağcı kaydederken, Aoran Clarke ve Jaime O'Rourke İngiltere adına ağları havalandırdı.

Uzatmalarda ise Yasin Bağcı ve Seyit Ahmet Süer ile birer gol daha bulan ay-yıldızlı ekip, B Ligi Süper Finalleri'ndeki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Grupta oynanan günün diğer maçında ise Macaristan, Moldova'yı 8-3 yendi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında Macaristan ile yarın TSİ 12.00'de karşılaşacak.


- Statü


Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'nde 8 takım, dörderli olarak 2 grupta yer alıyor.

Maçlar sonunda grup liderleri final oynamaya hak kazanacak ve bu karşılaşmanın galibi Avrupa Plaj Futbolu A Ligi'ne yükselecek. Gruplarını 2, 3 ve 4. bitirecek takımlar ise klasman maçlarında birbiriyle oynayacak, bu maçlar sonunda B Ligi'ndeki sıralamaları belirlenecek.

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'nde final karşılaşması ve klasman maçları 17 Eylül Pazar günü oynanacak.

Organizasyonda 1. Grup'ta ise Yunanistan, Estonya, Bulgaristan ve Romanya yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper FinalleriIngilterePlaj FutboluTürkiyeTürkiye Futbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5