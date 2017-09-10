"Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldum"





ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde rakibini 55 saniyede tuş ederek Avrupa rekoru kıran milli güreşçi Murat Ertürk, altın madalyayı ülkesine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

On yıl önce ağabeyine özenerek güreşe başlayan ve çeşitli başarılara imza atan milli güreşçi, son olarak katıldığı 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da şampiyon olma başarısını elde etti.

Spora başladıktan sonra miniklerde katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 23 yaşındaki güreşçi Murat, daha sonra yıldızlar ve minikler kategorilerinde de aldığı 8 Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli derecelerle milli güreşçi olmayı başardı.

Spor hayatına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübünde devam eden Murat Ertürk, serbest stil 86 kiloda ev sahibi Macaristanlı güreşçiyi 55 saniyede tuş ederek Avrupa rekorunu kırmış oldu.

Milli güreşçi, şampiyon olarak ülkesine altın madalyayı kazandırmasının yanı sıra Dünya Güreş Birliğinde (UWW) Avrupa rekorunu kıran sporcu seçilmenin de heyecanını yaşıyor.

Murat Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe 10 yıl önce başladığını söyledi.

Yıldızlar ve miniklerde 8 kere Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde ettiğini belirten Murat, "2015 yılında kardeşimle katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerimizi yenerek kardeşimle final maçı yaptık. Orada kardeşimi de yendim ve milli takım kampına katıldım. Daha sonra Dünya Şampiyonası'na gittim ve üçüncü oldum." dedi.

Murat, güreşin güç ve kondisyon isteyen bir spor olduğunu ifade ederek, 2016'da katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını anlattı.





- "Ben oraya şampiyon olmak için gittim"





Şampiyonaya salon antrenmanlarının yanı sıra Palandöken Dağı'na yaptığı yürüyüşle hazırlandığını belirten Murat Ertürk, bu sayede minderde rakiplerinden daha uzun süre ayakta kaldığını ifade etti.



Milli güreşçi Murat, güçlü rakiplerle karşılaştığını dile getirerek, "Daha önce Avrupa üçüncüsü olmuştum ama bu sefer ki hedefim şampiyon olmaktı. Bunun için iyi hazırlandım ve oraya şampiyon olmak için gittim. Burada rakiplerim çok güçlüydü. İlk olarak Polonyalı rakibimi 10-0 yendim. Ardından Ukraynalı rakibi 7-0, yarı finalde de Rus rakibimi 12-3 yendim." diye konuştu.

Final maçında ise ev sahibi Macaristanlı güreşçiye rakip olan Murat Ertürk, şöyle devam etti:

"Yarı finalde Macar rakibim Azerbaycanlı rakibini hakem kararı ile haksız bir şekilde yendi. Azerbaycanlı güreşçi haksızlığa uğradı ve ben de içimden dedim ki 'final maçında eğer maçı uzatırsam aynı şekilde benim de yenilmeme sebep olacaklar.' Bu maçı ya sayı ile yada direk tuş ederek yenmem lazım diye düşündüm. İşimi şansa bırakamazdım. Maç başlar başlamaz rakibimi 55 saniyede tuş ederek Avrupa şampiyonu oldum."

Kısa bir sürede rakibini yenmeyi başaran Murat Ertürk, "Ülkeme altın madalyayı getirdim ve onlara ay-yıldızlı bayrağımızın altında İstiklal Marşı'nı Avrupa'nın göbeğinde dinlettim. Maçı 55 saniyede bitireceğimiz düşünmemiştim. Allah'a şükürler olsun bana bu başarıyı nasip etti. Aldığım bu başarı ile Dünya Güreş Birliğinde Avrupa rekorunu kıran güreşçi seçildim. Rekor kırarak şampiyon oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren milli güreşçi, burada da altın madalya ile ülkesine dönmek istediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Bu kategoride de ülkeme şampiyonluk getireceğim. Benim ustam Taha Akgül. Onu takip ediyorum Benim için zor olacak ama elimden geldiği kadar çalışıp onun gibi olacağım."





- "Kendi maçlarımda bu kadar zorlanmıyordum"





Güreşçi Murat Ertürk'ün antrenörü Fikret Polat da Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarı kazandıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Murat, serbest stili iyi bilen bir güreşçi. Bunu Macaristan'da gösterdi ve diyebilirim ki en hızlı ve en iyi maçı yaparak bir dakika dolmadan şampiyon oldu. Yani gücünün diğerlerine göre çok olduğunu gösterdi. Ben de zamanında güreş yaptım ama kendi maçlarımda bu kadar zorlanmadım. O güreşirken bende kenarda güreştim. Kasım ayındaki Dünya Şampiyonası'nda da Murat'tan madalya bekliyorum çünkü bu bizim için sürpriz olmayacak."