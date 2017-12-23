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Avrupa sporuna "Noel" arası

- Avrupa futbolunun önde gelen liglerinin yanı sıra bazı uluslararası spor organizasyonları da Noel arasına girecek

Avrupa sporuna


ANKARA (AA) - Hristiyan dünyasında Noel Yortusu nedeniyle Avrupa'nın önde gelen spor organizasyonlarına ara verilecek.

Hazreti İsa'nın doğum günü 25 Aralık'ın, Hristiyan bayramı Noel Yortusu olarak kutlanması nedeniyle Avrupa'da birçok spor organizasyonunda yarından itibaren müsabakalar yapılmayacak.

İspanya'da La Liga'nın ilk yarısı, henüz tamamlanmamasına rağmen Noel Yortusu'nun devre arası tatiliyle birleştirilmesiyle araya girecek. La Liga'da yarın maç yapılmazken, 18. hafta müsabakaları ise 13 günlük aranın ardından Atletico Madrid ile Getafe arasında 6 Ocak'ta yapılacak karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek.

Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin merkezi Vatikan'ın yer aldığı İtalya'da, Serie A'nın 18. haftasının maçları bugün sona erecek. Gelecek hafta ise ilk yarının son maçları oynanacak.

Sezona diğer ülkelerden daha erken başlayan Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da sezonun ilk yarısı tamamlandığı için maç tarihlerinde değişiklik yaşanmayacak. Fransa'da ve Almanya'da ikinci yarı maçları, 12 Ocak'ta başlayacak.

İngiltere Premier Lig'de yarın maç oynanmamasına rağmen Noel arası verilmeyecek. Devre arası tatiline de girmeyen ligin ikinci yarı karşılaşmaları, 26 Aralık Salı günü oynanmaya devam edecek.


- NBA'de bir gün ara


Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Noel arası verilmese de 25 Aralık'ta maçlar yapılmayacak. Sonraki gün ise New York Knicks-Philadelphia 76ers, Golde State Warriors-Cleveland Cavaliers, Boston Celtics-Washington Wizards, Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves maçları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası gibi FIBA organizasyonları da araya girerek ocak ayından önce başlamayacak. THY Avrupa Ligi'nde ise maçlara ara verilmeden devam edilecek.


- Diğer sporlara da yansıdı


Noel Yortusu, futbolun ve basketbolun haricindeki sporları da etkiliyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Challenge Kupası ve CEV Kupası maçları, Noel nedeniyle araya girecek.

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