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Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası

- Milliler, ilk günü 2 galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı

Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası

ANKARA (AA) - Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası, Macaristan'da başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyondan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Eger kentinde 10 ülkenin katılımıyla organize edilen şampiyonada milliler, ilk gün 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Geçen yıl dünya ikincisi olan Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı, ilk maçında İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, ikinci maçında Fransa'yı 2-1'lik skorla yendi.

Sualtı Hokeyi A Milli Kadın Takımı ise ilk maçında ev sahibi Macaristan'ı 4-0 yenmeyi başardı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, organizasyonda A Milli Erkek, A Milli Kadın ve Master Milli Takımı ile yer aldıklarını belirterek, "Kadınlarda galibiyetle başlamak, sporcularımız için harika bir motivasyon oldu. Erkeklerde en son başarımız geçen yıl Avustralya'da kazandığımız dünya ikinciliğiydi. Türkiye, sualtı hokeyinde özellikle son yıllarda kesinlikle dünyanın en başarılı ülkeleri arasında girdi. Genç Milli Takımımız üst üste iki kez dünya şampiyonu oldu. Büyük erkekler ve büyük kadınlarda inşallah bu şampiyonada Avrupa'nın da bir numarası olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon 27 Ağustos Pazar günü sona erecek.


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Avrupa Büyükler Sualtı Hokeyi ŞampiyonasıSualtı HokeyiTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen
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