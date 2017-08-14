Avrupa voleybolunda Türk hakem rüzgarı





ANKARA (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2017-2018 sezonunda Avrupa kupalarının ilk etabında görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Avrupa kupalarının ilk etabında görev alacak Türk hakemler, Ozan Çağı Sarıkaya, Erdal Akıncı, Nurper Özbar, Sadettin Deneri, Onur Hoşnut, Arzu Emiroğlu, İsmail Yıldırım, Hatice Özmen Yıldız, Meryem Tekol Pelenk, Bülent Bozkurt, Deniz Demir Güvenç, İlhami Şenyurt, Serdar Nişancıoğlu, Yavuz Akdemir, Ramazan Çevik, Erol Akbulut, Ali Bağde, Cihat Fırıncıoğlu, Ebru Ayata, Tuncay Kandemir ve Burhan İlhan'dan oluştu.

Uluslararası Türk voleybol hakemleri, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 7, CEV Kupası'nda 6 ve CEV Challenge Kupası'nda 19 olmak üzere 32 karşılaşmada düdük çalacak.