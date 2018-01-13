Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Avrupa'da CSKA liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

Avrupa'da CSKA liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları sonunda, Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

Geride kalan haftada Olympiakos'un averajla önünde bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibinin deplasmanda Baskonia'ya 86-54 yenilmesi sonrası, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını rakip sahada 107-81 mağlup ederek zirvenin tek başına sahibi oldu.

Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Valencia'yı 80-67 yenerek 5. sıradaki yerini korurken, Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız MTS'ye 104-95 üstünlük sağlayarak 15.'liğe yükseldi.

Sonuçlar

Panathinaikos Superfoods-Barcelona Lassa: 84-75

Maccabi FOX-Brose Bamberg: 90-88

AX Armani Exchange Olimpia Milan-CSKA Moskova: 81-107

Valencia-Fenerbahçe Doğuş: 67-80

Khimki-Real Madrid: 78-95

Anadolu Efes-Kızılyıldız MTS: 104-95

Zalgiris Kaunas-Unicaja Malaga: 79-77

Baskonia-Olympiakos: 86-54

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Spor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5