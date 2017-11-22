Avrupa'da moda Beşiktaş

İSTANBUL - ERCAN DOĞAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun lokomotifi oldu.

Son 2 sezonda Türk takımları Avrupa'da beklenen başarıların uzağında kalırken siyah-beyazlı ekip, bu kulvarda daha üst başarıları zorlar hale geldi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Beşiktaş, 2017-2018'de ise Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu özelliği taşıyan Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruptan çıkan ilk Türk takımı unvanını aldı.

Siyah-beyazlı ekip, 3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan Türk takımı oldu.

Yükseliş geçen sezon başladı

Beşiktaş, geçen sezondan itibaren Avrupa'da iddialı hale geldi.

Süper Lig'in 2015-2016 sezonu şampiyonu olarak 2016-2017'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele hakkı yakalayan siyah-beyazlı takım, grupta son ana kadar büyük bir mücadele verdi. İlk 5 maçında mağlubiyet yaşamayarak iddiasını son hafta mücadelesine taşıyan Beşiktaş, Dinamo Kiev'e yenilerek üst tur şansını yitirdi.

Grubunda 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı yakalayan siyah-beyazlılar, bu organizasyonda da 13 sezon sonra çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa'da tarihinin en büyük başarısı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinin en büyük başarısını ise bu sezon gruptan çıkarak gerçekleştirdi.

Grubunda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst turda mücadele etme hakkı elde etti.

Lider çıkan ilk takım

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkan ilk Türk takımı da oldu.

Avrupa'da kolay kolay yenilmiyor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup mücadelesinde de Türk takımları içinde kolay yenilmeyen ekip haline geldi.

Son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek 11 karşılaşma yapan siyah-beyazlı takım, sadece 1 kez mağlup oldu. Geçen sezon grubun son maçında Dinamo Kiev'e 6-0 yenilerek bu mağlubiyetini alan Beşiktaş, ayrıca 4 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Avrupa'da rekorları ve ilkleri ele geçiriyor

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çeşitli alanlarda da rekorları ele geçirmeye başladı.

Grup mücadelesinde en uzun süreli yenilmezlik rekorunu son 2 sezonda gerçekleştiren Beşiktaş, 2017-2018'de 11 puana ulaşarak Fenerbahçe'nin bu alandaki rekoruna ortak oldu. 2007-2008'de 11 puan alan Fenerbahçe'nin ardından siyah-beyazlı takım, bu sezon 5 maçta aynı başarıyı yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı olan siyah-beyazlı ekip, Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek Portekiz temsilcisini de yenen ilk Türk ekibi unvanını elde etti.

Bu sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundaki ilk 3 maçını kazanan Beşiktaş, grup mücadelesinde bunu başaran ilk Türk takımı da oldu.

UEFA'nın da dikkatini çekiyor

Beşiktaş, elde ettiği başarıların yanı sıra Vodafone Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosferle de UEFA nezdinde adından sık sık söz ettiriyor.

UEFA, internet sitesinden siyah-beyazlı takımla ilgili paylaşımlarda bulunurken, taraftarlar da takımlarına verdiği destek sırasında yaptıkları tezahüratlarla Avrupa'da adından söz ettirdi.











