"Avrupa'da üst düzey takımlarda forma giyeceğim"





ANTALYA (AA) - EMRE DOĞAN - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Avrupa'da üst düzey takımlarda forma giyeceğine inandığını söyledi.

İlk yarıyı 31 puanla 3'üncü sırada tamamlayan yeşil-mavili ekibin Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Oğulcan, çok büyük hedeflerinin olduğunu ama Türkiye şartlarının genç oyuncuların bir anda yükselişine izin vermediğini belirtti.

"Beklenti çok fazla ve kredi çok az." diyen Oğulcan, "Bir maç iyi oynadığında her karşılaşmada bunu sürdürmeni bekliyorlar. Ufak bir performans düşüklüğünde ise bu durumu saha dışına bağlıyorlar. 21 yaşında olmama rağmen 76 Süper Lig maçına çıktım. Yaşıma göre tecrübeliyim. Kendime çok inanıyorum. Elbet bir gün hedeflerime ulaşacağım. Avrupa'da oynayacağım ve üst düzey takımlarda forma giyeceğim. Ondan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

2015'te Kayseri Erciyesspor'da forma giydiği dönemde yurt dışından transfer teklifi aldığını aktaran Oğulcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için en büyük kayıp, Kayseri Erciyesspor'da iyi bir çıkış yaptığım dönemde Olympiakos'a transferimin olmayışı. Olympiakos beni istemişti. O dönemki başkanımız Ziya Eren de Olympiakos ile anlaştıklarına dair açıklama yapmıştı. Ama araya giren menajerler yüzünden transfer olmadı. Bu, Türkiye'deki sıkıntıların en başında gelen şey. Bu düzende bazı menajerler futbolcudan daha çok para kazanıyor. Doğru insanla çalışmak çok önemli. Ben Haluk Canatar ile çalışıyorum. Bunun için de çok mutluyum."





- "Hedeflediğimiz puandayız"





Oğulcan Çağlayan, ilk yarıda hedefledikleri puana ulaştıklarını aktardı.

İlk 4 maçın tümünü kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Camia ve taraftarlar, ilk çıkacak takımın Çaykur Rizespor olacağını söylüyorlardı. Bu, hepimizi ekiledi. Beşinci haftada sahamızdaki Ankaragücü maçında kötü bir sonuç aldık. Ondan sonra çalkantılı bir dönem geçirdik. Ama ilk 4 maçta aldığımız 12 puan bizi hep yarışta tuttu. Şu anda hedeflediğimiz puandayız. Ligin ikinci yarısına çok iyi hazırlanıyoruz. Sezon sonunda Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e çıkan takımlar arasında olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ligin ilk yarısı itibarıyla performansını yeterli bulmadığı vurgulayan Oğulcan, "İlk 4 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaparak iyi bir başlangıç yapmıştım. Ardından takımla benim de performansım düştü. İbrahim Üzülmez'in gelişiyle biraz daha az süre almaya başladım. Ama şu anda çok iyi çalışıyorum. Hocamın benden beklentisini çok iyi anladım. Buna göre çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Ligin ikinci yarısında skora daha çok katkı yapacak bir Oğulcan Çağlayan olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.





- "Lucescu A Milli Takım'da yer alacağımızı söyledi"





Oğulcan Çağlayan, Ümit Milli Takım kampı için bulundukları Riva'daki tesislerde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendisinin de arasında yer aldığı birkaç oyuncuyla görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Riva'da kamptayken, Lucescu bizimle toplantı yaptı. Bizlerin daha fazla forma şansı bulabilmesi için çalışacağını ve ona göre bir sistem getireceğini belirtti. Lucescu, bizlere çok inandığını ve yeni kurulacak A Milli Takım'da yer alacağımızı söyledi. İnşallah söylediklerini yerine getirirse Lucescu, bizler için çok büyük bir fırsat."





- "Cenk Tosun için Everton son durak değil"





Oğulcan, Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un daha büyük takımlarda da oynayacağına inandığını dile getirdi.

Cenk Tosun ile Gaziantepspor'da beraber oynama fırsatı yakaladığını anlatan Oğulcan, "Karakteri, ahlakı ve saha dışındaki duruşuyla bunu hak ediyordu. Gaziantepspor'da önümde Muhammet Demir ve Cenk Tosun vardı. Cenk Tosun bambaşka bir oyuncu oldu. Muhammet ağabey de çok kaliteli bir oyuncuydu ama o da şu an Sivasspor'da. Cenk ağabey ile halen konuşuyoruz. Everton'a transferi resmileştiği zaman 'acaba bana cevap verecek mi' diye ona mesaj attım. Bana çok güzel bir cevap verdi. Allah yolunu açık etsin. Atacağı gollerle ülkemizi gururlandırsın. Cenk Tosun için Everton son durak değil. Çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Genç oyuncu, İspanya ve Almanya Birinci Futbol liglerini kendi futbol stiline daha yakın bulduğunu ifade ederek, "Biraz daha skorer olmam gerekiyor. Daha çok hedefe yönelik antrenman yapmalıyım. Oyun tempomu ve kondisyonumu geliştirirsem, çok daha iyi yerlerde olacağımı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.