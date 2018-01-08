ANKARA

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 4 Türk tenisçi yer alacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, İpek Soylu ve Cem İlkel eleme mücadelesi verecek.

Güncellenen dünya sıralamasında kadınlarda 156. basamakta yer alan Çağla, geçen yıl doğrudan ana tablodan katıldığı Avustralya Açık'ta, bu kez elemelerde ter dökecek. Çağla, 2013 ve 2015 Avustralya Açık Elemeleri'nde final turuna kadar ilerlemişti.

Başak tüm grand slam turnuvalarında yer almış olacak

En parlak sezonunu geride bırakan Başak Eraydın, 2016 Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ın ardından 2017 Avustralya Açık'a da katılacak. Başak, böylece tüm grand slam turnuvalarında yer almış olacak. Kadınlarda dünya 172 numarası olan milli tenisçi, grand slam kariyerinin ilk ana tablosunu hedefliyor.

İpek Soylu bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak

Bir diğer milli raket İpek Soylu, üçüncü kez elemelerde mücadele edeceği Melbourne Park'ta, ana tabloya kalarak kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Klasmanın 203. basamağındaki İpek, son olarak ABD Açık'ta elemeleri aşmayı başarmıştı.

Avustralya Açık Elemeleri vizesini son anda alarak Melbourne'e gitme hakkı kazanan Cem İlkel ise Türkiye'nin erkeklerdeki tek temsilcisi konumunda. Dünya 263 numarası Cem, ilk grand slam turnuvası olan 2017 ABD Açık'ta elemelerin ikinci turunu görmüştü.

Gençlerde Yankı Erel

Organizasyonda Yankı Erel, gençlerde ana tabloda boy gösterecek.

2000 doğumlu Yankı, son yılını geçirdiği gençler kategorisinde ilk ana tabloyu Avustralya'da oynayacak.

Dünya gençler sıralamasının 32 numarası Yankı, geçen sene Wimbledon'da gençler elemelerinde yer almıştı.

Ana tablo heyecanı 15-28 Ocak'ta

2018 Avustralya Açık'ta eleme heyecanı 10-13 Ocak, ana tablo heyecanı 15-28 Ocak'ta yaşanacak.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar