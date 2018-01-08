Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Avustralya Açık'ta 4 Türk tenisçi

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, İpek Soylu ve Cem İlkel elemelerde mücadele edecek.

Avustralya Açık'ta 4 Türk tenisçi

ANKARA

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 4 Türk tenisçi yer alacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, İpek Soylu ve Cem İlkel eleme mücadelesi verecek.

Güncellenen dünya sıralamasında kadınlarda 156. basamakta yer alan Çağla, geçen yıl doğrudan ana tablodan katıldığı Avustralya Açık'ta, bu kez elemelerde ter dökecek. Çağla, 2013 ve 2015 Avustralya Açık Elemeleri'nde final turuna kadar ilerlemişti.

Başak tüm grand slam turnuvalarında yer almış olacak

En parlak sezonunu geride bırakan Başak Eraydın, 2016 Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ın ardından 2017 Avustralya Açık'a da katılacak. Başak, böylece tüm grand slam turnuvalarında yer almış olacak. Kadınlarda dünya 172 numarası olan milli tenisçi, grand slam kariyerinin ilk ana tablosunu hedefliyor.

İpek Soylu bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak

Bir diğer milli raket İpek Soylu, üçüncü kez elemelerde mücadele edeceği Melbourne Park'ta, ana tabloya kalarak kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Klasmanın 203. basamağındaki İpek, son olarak ABD Açık'ta elemeleri aşmayı başarmıştı.

Avustralya Açık Elemeleri vizesini son anda alarak Melbourne'e gitme hakkı kazanan Cem İlkel ise Türkiye'nin erkeklerdeki tek temsilcisi konumunda. Dünya 263 numarası Cem, ilk grand slam turnuvası olan 2017 ABD Açık'ta elemelerin ikinci turunu görmüştü.

Gençlerde Yankı Erel

Organizasyonda Yankı Erel, gençlerde ana tabloda boy gösterecek.

2000 doğumlu Yankı, son yılını geçirdiği gençler kategorisinde ilk ana tabloyu Avustralya'da oynayacak.

Dünya gençler sıralamasının 32 numarası Yankı, geçen sene Wimbledon'da gençler elemelerinde yer almıştı.

Ana tablo heyecanı 15-28 Ocak'ta

2018 Avustralya Açık'ta eleme heyecanı 10-13 Ocak, ana tablo heyecanı 15-28 Ocak'ta yaşanacak.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avustralya AçıkBaşak EraydınCem İlkelçağla BüyükakçayGrand Slamİpek SoyluSporTürk Tenisçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5