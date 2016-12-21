Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Avustralya Açık'ta para ödülüne zam

- Gelecek yıl düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın para ödülü, 50 milyon Avustralya dolarına yükseltildi

Avustralya Açık'ta para ödülüne zam


ANKARA (AA) - Sezonun ilk "grand slam" tenis turnuvası Avustralya Açık'ın para ödülü, 50 milyon Avustralya dolarına çıkarıldı.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, gelecek yıl 16-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın para ödülünün yüzde 14 artırılarak toplamda 50 milyon Avustralya dolarına (Yaklaşık 127 milyon lira) yükseltildiği belirtildi.

Yeni düzenleme ile teklerde şampiyonluğa ulaşan tenisçiler, turnuvadan 3,7 milyon Avustralya doları (Yaklaşık 9,5 milyon lira) kazanacak.

Avustralya Açık'ta para ödülündeki en yüksek artış ise yüzde 30'la eleme ve ilk tur maçlarını kaybeden tenisçiler için yapıldı.

Özelikle ilk turlarda mücadele eden sporculara yapılan yüksek zam i̇le teniste son dönemde artan yasa dışı bahis ve şike iddialarının önüne geçilmesi planlanıyor.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
50 MilyonAvustralya AçıkAvustralya DolarıTenisTwitter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.