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Avustralya Açık'ta şut saati uygulaması

- 2018'in ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, oyuncuların servis atmalarını 25 saniyeyle sınırlayan şut saati bulunacak

Avustralya Açık'ta şut saati uygulaması

LONDRA (AA) - 2018 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, puan bitiminden servis atıncaya kadar geçen süreyi 25 saniyeyle sınırlayan şut saati kullanılacak.

Tenis dünyasının en önemli dört turnuvası Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık'ın kurallarını belirleyen Grand Slam Kurulu, İngiltere'nin başkenti Londra'da toplandı.

Kurul, uzun servis rutini yüzünden oyunun akıcılığını bozmakla eleştirilen tenisçileri ilgilendiren bir karar aldı. Bu yıl ABD Açık elemeleri ve ATP Yeni Nesil Finalleri'nde denenen 25 saniyelik şut saatinin, 2018 Avustralya Açık'ta da kullanılması kararlaştırıldı. Buna göre, tenisçilere puan bitiminden servis atıncaya 25 saniye süre tanınacak.

Ayrıca yeni kurallar doğrultusunda, bir grand slam turnuvasının ilk turunda maçtan çekilen veya kendi standardının altında bir oyun ortaya koyan tenisçiye ceza verilecek. Kura öncesi sakatlanan raketler ise ilk tur ödül parasının yarısını alabilecek.

Grand slam turnuvalarındaki seribaşı oyuncu sayısı da 2019'dan itibaren 32'den 16'ya düşecek.

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Avustralya AçıkGrand SlamTenis
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