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Avustralya Dünya Kupası biletini aldı

Kıtalararası play-off turu rövanş maçında Honduras'ı 3-1 yenen Avustralya 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı.

Avustralya Dünya Kupası biletini aldı

İSTANBUL (AA) - Kıtalararası play-off turu rövanş maçında Honduras'ı 3-1 yenen Avustralya 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitme hakkını elde etti.

Avustralya, golsüz sona eren maçın rövanşında Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda Honduras'ı ağırladı.

Kariyerinde bir dönem Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları da giyen Mile Jedinak, ikisi penaltıdan attığı üç golle Avustralya'yı gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na taşıdı. Konuk ekibin tek golünü ise 90. dakikada Alberto Elis kaydetti.

Dünya Kupası'na katılacak 32. ve son takım, yarın sabah oynanacak Peru-Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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2018 FIFA Dünya KupasıAvustralyaHondurasSpor
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