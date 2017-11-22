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Avustralya Milli Takımı Teknik Direktörü Postecoglou istifa etti

- Postecoglou, Avustralya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası finallerine katılma hakkını kazanmasından 6 gün sonra görevini bıraktı

Avustralya Milli Takımı Teknik Direktörü Postecoglou istifa etti


MELBOURNE (AA) - Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde eden Avustralya Milli Takımı'nda, 52 yaşındaki teknik direktör Ange Postecoglou görevinden ayrıldı.

Kıtalararası play-off turunda Honduras'ı eleyerek Rusya vizesini alan Avustralya'da teknik direktör şoku yaşandı.

Milli Takımı 2013 yılında Alman teknik adam Holger Osieck'ten devralan ve Avustralya'ya 2015 Asya Kupası'nı kazandıran Postecoglou, Futbol Federasyonunun Sydney'deki binasında düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.

Honduras'ı elemelerinin ardından sadece 6 gün sonra görevini bırakan Avustralyalı teknik adam, "Bu benim için zor bir karardı." dedi.

İstifası, Avustralya'nın Dünya Kupası elemelerinde gruptan direkt çıkamaması sürecinde yaşanan sıkıntılı dönem ve bundan dolayı medyada pozisyonu ile ilgili çıkan spekülasyonlara bağlanan Postecoglou, "Bütün bunlar hem kişisel hem de mesleki olarak beni rahatsız ediyor. Avustralya futbolu için ne kadar önemli bir dönem olduğunun farkındayım. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Kalpten yaptığım bu yolculuğu sona erdirmeliyim." diye konuştu.

Toplantıda duygusal anlar yaşayan Postecoglou'nun teknik direktörlük kariyerine ülke dışında devam etmeyi planladığı öne sürüldü.

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Ange PostecoglouAvustralyaFutbolIstifa
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