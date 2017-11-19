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Avustralya'da kazanan Neuville

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın Avustralya'daki son etabını, Hyundai takımından Belçikalı Neuville kazandı

Avustralya'da kazanan Neuville


İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Avustralya'da düzenlenen 13. ayağında, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville birinciliğe ulaştı.

Sezonun son ayağı, Avustralya'nın Coffs Harbour kentindeki 318,33 kilometrelik mesafeden oluşan 21 etap üzerinden gerçekleştirildi.

Belçikalı Neuville, 2.35.44.8 saniyelik derecesiyle Avustralya Rallisi'nde zafere ulaştı. Neuville'in 22.5 saniye gerisinde M-Sport ekibinden Estonyalı Ott Tanak ikinci sırayı aldı.

Liderin 59.1 saniye arkasında Hyundai'den Yeni Zelandalı Hayden Paddon ise üçüncülüğü elde etti.

Bir önceki yarışta art arda 5. şampiyonluğunu ilan eden M-Sport takımından Fransız Sebastien Ogier, Avustralya'da 4. olarak sürücüler klasmanında sezonu 232 puanla tamamladı. Ogier'nin ardından 208 puanla Neuville ikinci, 191 puanla Tanak üçüncü oldu.

Avustralya Rallisi'nin ardından sona eren şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:


- Pilotlar klasmanı

1. Sebastien Ogier - 232 puan

2. Thierry Neuville - 208

3. Ott Tanak - 191

4. Jari-Matti Latvala 136

5. Elfyn Evans - 128


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HyundaiMotor SporlarıThierry NeuvilleWRC
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