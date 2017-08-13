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Avusturya'da kazanan Dovizioso

- MotoGP Avusturya Grand Prix'sini kazanan Ducati takımından Andrea Dovizioso, sezonun 3. galibiyetini aldı

Avusturya'da kazanan Dovizioso


ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndaki Repsol Honda'dan Marc Marquez, startın ardından Ducati sürücülerine geçildi. Yarışı lider götüren Ducati'den Jorge Lorenzo, 12. turdaki hatası yüzünden hem Marquez hem de takım arkadaşı Andrea Dovizioso'nun arkasında kaldı.

Bu noktadan sonra diğer pilotlardan kopmaya başlayan Dovizioso ile Marquez arasında, son viraja kadar süren liderlik mücadelesini, Dovizioso kazandı. İtalyan pilot, 39.43.323'lük derecesiyle bu sezon 3'üncü, MotoGP kariyerinin 5. birinciliğini elde etti.

0.176 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Marquez 2'nci, 2.661 saniye gerisindeki bir diğer Repsol Honda pilotu Dani Pedrosa ise 3. oldu.

Puanını 158'e çıkaran Dovizioso, şampiyona lideri Marquez ile arasındaki farkı 16 puana indirdi. Bu iki ismi, 150 puanla Movistar Yamaha'dan Maverick Vinales izledi.

Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 27 Ağustos'ta koşulacak.


- Pilotlar klasmanı

Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya) - 174 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 158

3. Maverick Vinales (İspanya) - 150

4. Valentino Rossi (İtalya) - 141

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 139

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Andrea DoviziosoAvusturya Grand PrixMotoGPMotosiklet
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