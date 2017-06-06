Aykut Kocaman: Aziz Yıldırım ile ortak noktamız Fenerbahçe

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman, Turkcell TV aplikasyonunda yer alan Life+ TV'de Spor Meydanı programında, milli takımdan Fenerbahçe'ye, Alex'ten Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile ortak noktalarının Fenerbahçe olduğunu belirten Kocaman, "Aziz Yıldırım ile ortak noktamız Fenerbahçe... Aziz Yıldırım için de Aykut Kocaman için de aslolan Fenerbahçe ve menfaatleri. Başka bir cümle etmeye gerek yok. Sayın Aziz Yıldırım ve kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ortak alanımız Fenerbahçe’dir." dedi.

Fenerbahçe’nin layık olduğu yere gelmesi gerektiğini kaydeden Kocaman, "Eğer bunda benim katkım olacaksa, bu katkıyı seve seve vermeye hazırım. Aziz Yıldırım’dan hiçbir şartım olmadı. Esas olan iştir, çalışmadır, başarıdır ve gidişattır. Bunların ötesindeki şeyler sadece Fenerbahçe için değil, bütün kulüpler için önemli değildir. Bu ülkenin insan yapısını biliyorum. Bu ülkede her şeyi gördüm, geçirdim. Önemli olan gidişat ve başarıdır." diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörlüğünü isteyip istemeyeceği konusuna açıklık getiren Kocaman, "Ülkenin temsil yeri bambaşka. Ben de çok isterim A Milli Takım’ın başına geçmeyi ama doğru zamanda doğru yerde olmak gerekir. İstememek absürt olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe takımını Alex’in etrafına kurduk"

Kocaman, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde kadroda yer alan ancak daha sonra yolların ayrıldığı Alex de Souza ile ilgili şunları söyledi:

"Alex polemiği nedeniyle 'Aykut Kocaman yıldız sevmez' lafı yersiz bir şehir efsanesi haline dönüştü. Halbuki biz o dönem Fenerbahçe takımını Alex’in etrafına kurduk. Alex en fazla süreyi benim zamanımda almış. Nedir yani bu Alex mevzusu, kriterleri nedir, anlayabilmek mümkün değil. Sakat olduğu, cezalı olduğu zamanlar dışında hemen hemen bütün maçlarda oynamış, en formda dönemini, en yaşlıyken benim zamanımda geçirmiş. Sonra niye bu yakıştırmalar, anlayabilmem mümkün değil."

Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye kimi transfer etmek isteyeceği sorusunu, "İmkanım olsa bütün Konyaspor takımını gittiğim yere götürmek isterim. Hem ben onlara hem onlar bana çok güvendi. Sadece Ömer Ali’yi değil hepsini seve seve alırım." diye yanıtladı.

"Bir sürü sorun var"

Kocaman, yeni sezonda çalıştırması beklenen Fenerbahçe'de bir sürü sorun olduğunu söyledi.

"‘Ne oldu da Fenerbahçe bu hale geldi?" diye soran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"İmza attığım andan itibaren karşılaşacağım bir sürü sorun var. Yapacağım tek şey 'ne olmuş da bu kulüpte bu oyuncular bu hale gelmiş' sorusunun yanıtını bulmaya çalışacağım. Fenerbahçe dünya standardında bir takım olmak istiyorsa, dünyada oynanan oyun ne ise buna uygun davranmak zorundasınız. Hiçbir futbolcuya ön yargım yok. Top rakipteyken artık herkes savunmacı. Topun da kıymetini bileceksiniz topa sahip olacaksınız."

"Çekilmeyi doğru buldum"

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den daha önce ayrılması konusunda şunları söyledi:

"Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü sadece idman yaptırmak değildir, pek çok şeyi beraber yönetmeniz gerekir ama bu ablukayla savaşma hali değildir. Esas itibarıyla benim ayrıldığım gün 3 Temmuz sürecinin bende yarattığı stres, gerilim ve yorgunluktu. Ben başkanla yaptığım görüşmeden sonra oradan ayrılırken temel neden şuydu, yorgundum ve başkanla yaptığım görüşme, bir adım sonrasında hem bana ve takıma doğru kararlar vermede büyük zararlar vereceğimi düşündürdü. Gerçekten zihinsel olarak çok yorgundum, her şeye açık görüyordum kendimi. Çekilmeyi doğru buldum. O çekilmeyi doğuran şey de 3 Temmuz sürecidir. Yani sahadaki performanstan ziyade, özellikle ertesi sene, saha dışındaki her şeyle uğraşmaya çalıştım."



Muhabir: Ercan Doğan