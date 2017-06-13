Ayla Aksu çiftlerde şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Ayla Aksu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'de düzenlenen turnuvada çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz'in Figueira da Foz kentinde gerçekleştirilen ve toplam 25 bin dolar ödüllü organizasyonda Ayla Aksu ve Rumen partneri Raluca Serban, Maria Gonzalez-Victoria Rodriguez ikilisi ile karşılaştı.

Milli tenisçi ve partneri Serban, karşılaşmadan 6-4 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Ayla Aksu, çiftlerde bu seviyede ilk, toplamda ise 12. şampiyonluğuna imza attı.