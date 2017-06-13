Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe
Elektrik kesilmeden haberdar olunacak
Kesilmeden haberdar olunacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük

Ayla Aksu çiftlerde şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Ayla Aksu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'de düzenlenen turnuvada çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.Portekiz'in Figueira da Foz kentinde gerçekleştirilen ve toplam 25 bin dolar ödüllü organizasyonda...

Ayla Aksu çiftlerde şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Ayla Aksu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'de düzenlenen turnuvada çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz'in Figueira da Foz kentinde gerçekleştirilen ve toplam 25 bin dolar ödüllü organizasyonda Ayla Aksu ve Rumen partneri Raluca Serban, Maria Gonzalez-Victoria Rodriguez ikilisi ile karşılaştı.

Milli tenisçi ve partneri Serban, karşılaşmadan 6-4 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Ayla Aksu, çiftlerde bu seviyede ilk, toplamda ise 12. şampiyonluğuna imza attı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ayla AksuITFTenisUluslararası Tenis Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5