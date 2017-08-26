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Ayla Aksu finalde kaybetti

- Milli tenisçi, Mençuna Kupası Uluslararası Kadınlar Turnuvası finalinde Rus Savinykh'ye 2-1 yenildi

Ayla Aksu finalde kaybetti


İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Ayla Aksu, Mençuna Kupası Uluslararası Kadınlar Turnuvası finalinde Rus Valeria Savinykh'ye 2-1 mağlup olarak ikinci oldu.

Arhavi Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı toplam 60 bin dolar para ödüllü turnuvada finale çıkarak kariyerinin en büyük başarısını yakalayan 21 yaşındaki Ayla Aksu, Rus rakibine 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Final maçının ardından düzenlenen törende Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve federasyon yönetim kurulu üyesi Turan Topbaş, milli sporcuya ikincilik ödülünü verdi. Rus tenisçi Savinykh ise kupasını Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'ndan aldı.


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ArhaviAyla AksuMençuna Cup Uluslararası Kadınlar Tenis TurnuvasıTenis Federasyonu Başkanı Cengiz DurmuşVeleria Savinkyh
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