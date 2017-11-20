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Aytemiz Alanyaspor'a Vagner Love'dan kötü haber

- Turuncu-yeşilli takımın golcü oyucusu, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek

Aytemiz Alanyaspor'a Vagner Love'dan kötü haber


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Gatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı oyuncu Vagner Love, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 12. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan turuncu-yeşilli takımın golcü futbolcusunun üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan Vagner Love'un Galatasaray maçına yetişme olasılığı bulunmazken, 33 yaşındaki futbolcu, en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 12 maçta fileleri 9 kez havalandırdı.


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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporFutbolSüper LigVagner Love
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