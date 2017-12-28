Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Aytemiz Alanyaspor'da sportif direktör Savut'la yollar ayrıldı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da sportif direktör Taner Savut ile yollar ayrıldı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüpte 4,5 yıldır sportif...

Aytemiz Alanyaspor'da sportif direktör Savut'la yollar ayrıldı


ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da sportif direktör Taner Savut ile yollar ayrıldı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüpte 4,5 yıldır sportif direktör olarak görev yapan Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

Taner Savut'un camianın içerisinden yetişen bir isim olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Futbolun içinde böyle ayrılıklar olabiliyor. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." dedi.

Savut ise Alanyaspor'un yuvası olduğunu, şartlar gereği görevinden ayrıldığını belirtti. Savut, "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerimize her zaman bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından Çavuşoğlu, hizmetlerinden dolayı Savut'a plaket verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporFutbolSüper LigSüperligTaner Savut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5