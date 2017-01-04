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Aytemiz Alanyaspor'da transfer

- Akdeniz ekibi, Gençlerbirliği'nden ayrılan Landel ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor'da transfer

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Gineli futbolcu Michel Landel ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Landel'in takıma faydalı olacağına inandığını belirterek, "Landel, herkesin bildiği bir futbolcu. Türkiye'yi iyi biliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. İyi bir futbolcu. İnşallah takımıza katkı sağlar." diye konuştu.

Gineli 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Landel ise Aytemiz Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Alanya'nın bir projesi var ve ben de bu projede yer almak istedim. Bu yarım sezonda da elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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