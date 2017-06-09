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Aziz Yıldırım karne dağıttı

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe Kolejinin 2016-2017 eğitim öğretim yılı kapanış törenine katıldı

Aziz Yıldırım karne dağıttı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji öğrencilerine karne verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kolejde düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı kapanış törenine, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Kulüp Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, sarı-lacivertli eski futbolcu Cemil Turan ve veliler katıldı.

Başkan Yıldırım törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarısı nedeniyle gurur duyduklarını belirterek, "Bu çok önemli bir tablodur. Sizlere müjdeli haber vermek istiyorum. Bu görevden sonra bir imza atacağım. Ataşehir'de kapalı salonun olduğu yerde inşaatlar yapılacak. Onun içinde de 1200 kişilik Fenerbahçe Koleji yer alacak." ifadelerini kullandı.

Törende, konuşmalar ve dans gösterilerinin ardından Yıldırım öğrencilere karne dağıttı.

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Fenerbahçe KulübüFenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz YıldırımFutbolYüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük
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