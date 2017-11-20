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Aziz Yıldırım, koltuğu genç isme devretti

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, UNICEF 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle koltuğunu sembolik olarak Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Palacı'ya bıraktı

Aziz Yıldırım, koltuğu genç isme devretti


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, UNICEF 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle koltuğunu sembolik olarak Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Palacı'ya devretti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bu yıl 190 ülkenin katılımıyla çeşitli aktiviteler yapılan günde, Yıldırım'ın koltuğunu Ceren Palacı'ya bıraktığı belirtildi.

Genç isim, başkanlık koltuğuna geçtikten sonra yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyadaki çocukların yaşadıkları sorunlara değinerek yetkililerden çocuk haklarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Başkan Yıldırım da Ceren Palacı'yı tebrik ederek, başarı diledi.

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AktiviteCeren PalacıFenerbahçeFenerbahçe Çocuk Ve Gençlik KulübüUNICEF 20 Kasım Dünya Çocuk Günü
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