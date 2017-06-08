Azmin ve kararlılığın hikayesi: Ayşegül Pehlivanlar

İSTANBUL (AA) - 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, film senaryolarını aratmayacak bir hayat hikayesine sahip. Ailesiyle tatil dönüşü geçirdiği trafik kazasında annesini kaybeden ve tekerlikli sandalyeyle yaşamını sürdüren Ayşegül, talihsiz olayın izlerini sporla silmeye çalışıyor.

Atıcılık sporuna başlamadan önce yaşadığı olayın etkisiyle evden dışarıya çok fazla çıkmayan ve içine kapanık bir hayat yaşayan Ayşegül Pehlivanlar'a, en büyük desteği eski bir sporcu olan babası Halim Pehlivanlar verdi. 2013'te İzmir'de gittiği poligonda babasının isteğiyle eline tabanca alan milli sporcu, yetenekleriyle antrenörlerin dikkatini çekti. Ayşegül, 2015 yılında ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sporla hayata tutundu

Sporla hayata tekrar tutunan Ayşegül, kısa sürede gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

İlk kez geçen yıl nisan ayında ay-yıldızlı formayı giyen milli sporcu, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na da katılmaya hak kazandı.

Atıcılığın kendisi için kısa sürede bir tutkuya dönüştüğünü belirten Ayşegül, "Sporla birlikte öz güvenim arttı. İnsanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğine inandım." dedi.

Milli sporcu, ABD'de gerçekleştirilen Uluslararası Paralimpik Komitesi Atıcılık Dünya Kupası'nda, havalı tabanca 10 metrede altın madalyaya ulaşarak 2016 Rio Paralimpik Oyunları vizesi aldı.

Paralimpik oyunlarda bronz madalyanın sahibi olan Ayşegül Pehlivanlar, "Daha iyisini yapabilirdim. Rio'da benim için en büyük ödül bayrağımızı dalgalandırmaktı." diye konuştu.

Ayşegül Pehlivanlar, en büyük hayalinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya almak olduğunu söyledi.



Muhabir: Ercan Çakar