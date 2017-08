Babasına özendi, madalyaları sıraladı - Babasının karateci olmasından etkilenerek 12 yaşında spora başlayan işitme engelli Burak Mert Can, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda takım katada birinci, ferdi katada ikinci, kumite 60 kiloda da üçüncü olarak ilgili kategorilerdeki her madalyayı kazandı - Burak Mert Can: "Başarılarım tesadüf değil, bunları elde etmek için çok çalıştım" - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Karate Teknik Direktörü Erçin: "Burak Mert, işitme engellilerin genç yıldızı olarak sahneye çıktı"

18 Ağustos 2017 Cuma 12:38