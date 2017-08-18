Babasına özendi, madalyaları sıraladı





KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Babasının karateci olmasından etkilenerek 6 yıl önce spora başlayan işitme engelli Burak Mert Can, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda farklı kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanarak, genç yaşta önemli başarılar elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecisi 18 yaşındaki Burak Mert, gelecek Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında da kata ve kumite kategorilerinde altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

Burak Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yaşındayken yüksek ateş sonucu yüzde 47 işitme kaybına uğradığını söyledi. Bu yaşından sonra pek konuşamadığını ifade eden Burak Mert, 2 sene anaokulunda eğitim görünce konuşmaya yeniden başladığını kaydetti.





- "İstiklal Marşı'nı okutmak için mücadele ettim"





Burak Mert Can, babasının 18 yıl karateyle ilgilendiğini ve bölgesel organizasyonlarda madalyalar kazandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Babamdan gördüm ve karateyle ilgilenmeye karar verdim. Yapılan hareketler falan hoşuma gitti. Altı yıl önce karateye başladım. İşitme engellilerde yarışmadan önce 18 madalya kazandım, daha sonra da 7 madalyam var. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 3 madalya kazandım. Takım katada altın, ferdi katada gümüş, kumite 60 kiloda bronz madalya elde ettim. Türk bayrağı için yaptım, İstiklal Marşı'nı okutmak için mücadele ettim. Başarı elde ettiğim için de çok mutluyum. Elde ettiğim madalyalarla herkesi gururlandırdım."





- "Elde ettiğim başarı tesadüf değil"





Olimpiyatlar için Samsun'a gitmeden önce madalyalar elde edeceğine inandığını anlatan milli karateci, "Gelecek Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Dünya Şampiyonası'nda ise takım kata, ferdi kata ve kumitede yarışacağım, inşallah orada da 3 altın madalya kazanmayı amaçlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Mert Can, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, hocalarıyla aile, takım arkadaşlarıyla da kardeş gibi olduklarını vurguladı.

Başarı elde etmesinde de bu faktörlerin etkisi bulunduğuna değinen Burak Mert, "Antrenmanlar eğlenceli geçtiği için istekli bir şekilde kampa gidiyorum. Başarılarım tesadüf değil, bunları elde etmek için çok çalıştım." diye görüşlerini aktardı.





- "Madalya sayımızı artıracağız"





Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Karate Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Erçin de Burak Mert'i geçen yıl işitme engellilerde kampa aldıklarını ve sporcularının Dünya Şampiyonası'nda 3. olduğunu söyledi.

Burak Mert'in daha sonra başarılarını artırdığını vurgulayan Erçin, Samsun'daki olimpiyatlarda Kocaeli'yi bu sporcunun yanı sıra Fatih Çiçek ve Şaban Köse'nin temsil ettiğini kaydetti.

Erçin, Samsun'da Türkiye'ye önemli başarılar kazandırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz, gelecek olimpiyatlarda şampiyonlukların sayısını artırmak, yeni sporcular kazandırmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Burak Mert, milli takımdaki yaşı en küçüklerden birisi ve en çok yol alan, en çabuk öğrenen takımın yıldızı olan sporcu. Önünde Fatih ağabeyi var, o da Kağıtspor'un sporcusu. O daha önce olimpiyat şampiyonu olmuştu, Burak Mert de onunla hemen hemen aynı seviyeye geldi. Fatih de arkadaşını yetiştiriyor. Burak, işitme engellilerin genç yıldızı olarak sahneye çıktı. Sporcularımızdan gelecek uluslararası şampiyonalarda da yine madalyalar bekliyoruz. Madalya sayımızı artıracağız."