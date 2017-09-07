Bach, Güney Kore'nin ev sahipliğinden şüphe duymuyor





İSTANBUL (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, bölgede yaşanan gerilime rağmen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nın planlandığı gibi Güney Kore'de düzenleneceğini duyurdu.

Bach, IOC'nin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, 9-25 Şubat'ta PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları yaklaşırken, bölgede artan gerilime karşın Güney Kore'nin oyunlara ev sahipliği yapması konusunda şüphe duymadığını belirtti.

Bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Bach, "İlgili hükümet ve Birleşmiş Milletler ile temas halindeyiz. Şu ana kadar hiç kimse 2018 Kış Olimpiyatları'nın Güney Kore'de düzenlenmesiyle ilgili şüphe duyduğunu dile getirmedi. Şu anda bir B planından bahsetmek, yanlış mesaj vermemize neden olur. Bu zor durumla ilgili tüm yetkili kişilere, barışın korunması gerektiği yönünde çağrılarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, pazar günü sabah saatlerinde, kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuştu. Seul yönetimi, Pyongyang'ın 2006'dan beri yaptığı 6'ncı nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlü nükleer deneme olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları, denemenin 6,3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını kaydetmişti.