Badminton: 15 Yaş Altı Balkan Şampiyonası





ANKARA (AA) - Sırbistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, 13 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan toplam 44 sporcu katıldı.

Üç gün süren organizasyonda Türkiye'yi Orçun Öztürk, Edanur Demir, Aya Özgür, Azra Kurutan, Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin, Hasan Berkay Günbaz, Nurullah Saraç, Taha Emirhan Budak, Abdülsamet Özdemir, Anıl Tutal ve Ayşegül Yemişen temsil etti.

Takım müsabakalarında ev sahibi Sırbistan şampiyon olurken, Türkiye ikinciliği elde etti. Romanya ve Bulgaristan ise üçüncülüğü paylaştı.

Ferdi müsabakalarda ise tek erkeklerde Hasan Berkay Günbaz ikinci, Nurullah Saraç üçüncü sırada yer aldı.

Tek kızlarda Azra Kurutan altın madalya kazanırken, Edanur Demir ikinci, Ayşegül Yemişen üçüncü oldu.

Çiftlerde ise kızlarda Yasemen Bektaş ile Cansu Erçetin Balkan şampiyonluğuna ulaşırken, Azra Kurutan ile Ayça Özgür ikincilik kürsüsüne çıktı. Erkeklerde Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç çifti gümüş madalyada kaldı.

Karışık çiftler kategorisinde Emirhan Budak ile Yasemen Bektaş altın madalyayı boynuna taktı. Anıl Tutal ile Ayşegül Yemişen ikinci, Samet Özdemir-Edanur Demir ve Orçun Öztürk-Ayça Özgür çiftleri de üçüncü oldu.

Türkiye böylece, takım müsabakaları da dahil olmak üzere şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.





- "Madalya yağmuru" Bulgaristan'da sürdü





Kassabian Brothers Uluslararası Badminton Turnuvası da Bulgaristan'ın Haskovo kentinde yapıldı.

Milli badmintoncular, 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'na katılım puanı veren turnuvada 5 altın, 9 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.