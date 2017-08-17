Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Badminton: Avrasya Bulgaristan Açık Turnuvası

- Türkiye şampiyonada birer altın ve gümüş, 2 de bronz madalya kazandı

Badminton: Avrasya Bulgaristan Açık Turnuvası

ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Avrasya Bulgaristan Açık Badminton Turnuvası'na katılan Türkiye, birer altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 2 de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da sona eren turnuvaya, Bulgaristan ve Türkiye'nin yanı sıra Moldova, İngiltere, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Finlandiya, Polonya, Trinidad ve Tobago, Hindistan, Sri Lanka, İsveç, Danimarka, Ukrayna, Çekya, İsrail, Yunanistan, Fransa, Slovenya, Sırbistan, Tayland, Avusturya, İran, Belçika, İskoçya, Norveç, Surinam, Cezayir, Gürcistan ve Kazakistan'dan 296 sporcunun katıldığı bildirildi.

Turnuvada tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit altın madalya kazanan Türk sporcu oldu. Aynı kategoride Aliye Demirbağ ise üçüncülüğü elde etti.

Çift bayanlar kategorisinde Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci gümüş, Cemre Fere-Özge Bayrak ise bronz madalyanın sahibi oldu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Bulgaristan Açık 2017 Badminton TurnuvasıBengisu Erçetin-Nazlıcan İnciBulgaristanNeslihan YiğitSofyaTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5