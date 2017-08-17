Badminton: Avrasya Bulgaristan Açık Turnuvası

ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Avrasya Bulgaristan Açık Badminton Turnuvası'na katılan Türkiye, birer altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 2 de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da sona eren turnuvaya, Bulgaristan ve Türkiye'nin yanı sıra Moldova, İngiltere, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Finlandiya, Polonya, Trinidad ve Tobago, Hindistan, Sri Lanka, İsveç, Danimarka, Ukrayna, Çekya, İsrail, Yunanistan, Fransa, Slovenya, Sırbistan, Tayland, Avusturya, İran, Belçika, İskoçya, Norveç, Surinam, Cezayir, Gürcistan ve Kazakistan'dan 296 sporcunun katıldığı bildirildi.

Turnuvada tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit altın madalya kazanan Türk sporcu oldu. Aynı kategoride Aliye Demirbağ ise üçüncülüğü elde etti.

Çift bayanlar kategorisinde Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci gümüş, Cemre Fere-Özge Bayrak ise bronz madalyanın sahibi oldu.



