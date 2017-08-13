Badminton: Bulgaristan Uluslararası Gençler Turnuvası

ANKARA (AA) - Bulgaristan Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda, çift kadınlarda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci şampiyon oldu.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pazarcık şehrinde düzenlenen turnuvada 21 ülkeden 215 sporcu mücadele etti.
Çift kadınlar kategorisinde finalde iki Türk ekibi karşı karşıya geldi. Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti, Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül ikilisini yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye, organizasyonu birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.