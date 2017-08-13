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Badminton: Bulgaristan Uluslararası Gençler Turnuvası

- Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştı

Badminton: Bulgaristan Uluslararası Gençler Turnuvası


ANKARA (AA) - Bulgaristan Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda, çift kadınlarda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci şampiyon oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pazarcık şehrinde düzenlenen turnuvada 21 ülkeden 215 sporcu mücadele etti.

Çift kadınlar kategorisinde finalde iki Türk ekibi karşı karşıya geldi. Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti, Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül ikilisini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, organizasyonu birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

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BadmintonBengisu ErçetinBulgaristan Uluslararası Gençler Badminton Turnuvasıİlayda Nur ÖzelgülNazlıcan İnciZehra Erdem
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