Badminton: Uluslararası Badminton Olimpiyat Elemeleri





İSTANBUL (AA) - Uluslararası Badminton Olimpiyat Elemeleri Puan Turnuvası, final müsabakalarıyla İstanbul'da sona ererken, Türk sporcular 11 madalya elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Fatih Spor Kompmeksi'nde gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için dünya sıralamasına puan veren organizasyon 3 gün sürdü.

Toplam 26 ülkeden 186 sporcu katıldığı turnuvada Badminton Milli Takımı, 109 sporcuyla yer aldı. Dağıtılan 20 madalyanın 11'ini Türk sporcular aldı.

Tek kadınlarda Cemre Fere ve Özge Bayrak, çift kadınlarda Neslihan Yiğit-Özge Bayrak, Kader İnal-Fatma Nur Yavuz, Aliye Demirbağ-Kübra Karataş, Cemre Fere-Neslihan Kılıç, çift erkeklerde Berkay Çiçen-Tayfun Taşdemir, Yusuf Ramazan Bay-Sinan Zorlu, karışık çiftlerde Melih Turgut-Fatma Nur Yavuz, Serdar Koca-Emine Demirtaş, Ahmetcan Oruç-Neslihan Kılıç altın madalyaya uzandı.

Etkinlikte, Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Makedonya Badminton Federasyon Başkanı Dime Stefanovoski ve Balkan Badminton Birliği Başkanı Puzant Kassabian'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar da hazır bulundu.

Bu arada federasyon başkanı Özmekik, İBB Spor AŞ Genel Müdürü Özbayraktar'a Badminton raketi hediye etti.

Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvada elde ettikleri başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlık sürecinin başladığını belirten Murat Özmekik, "Çok mutlu ve gururluyuz. Bize bu olanakları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a teşekkür ediyorum. Biz federasyon olarak sponsor bulmada sıkıntı yaşasak da en büyük sponsorumuz devletimiz. Bugün gerçekleştirilen turnuva dünyada yapılan 2016 yılının son olimpiyat kota müsabakasıydı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık sürecimiz başladı." dedi.

Federasyon başkanı Özmekik, kota sistemine değinerek, "Dünya sıralamasında yer alan sporcuların 4 yıllık süreçte her sene bu müsabakalara gitmesi gerekiyor. Sıralamada yerlerini sürekli yukarı taşımalılar. Puan toplayarak dünya sıralamasına yükselmeliyiz bu nedenle bu karşılaşmalar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Özmekik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Keçiören'de yapımı devam eden 120 yataklı Olimpiyat Merkezi için teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.



