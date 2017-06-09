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Badmintona Alman antrenör

- Badminton Federasyonu, çift bayanları 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlaması için Dünya Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Eski Sorumlusu ve Antrenör Eğitmeni Gunther Huber ile anlaştı

Badmintona Alman antrenör


ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu, Dünya Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Eski Sorumlusu ve Antrenör Eğitmeni Alman Gunther Huber ile çift bayanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlamak için anlaşıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, badminton sporunun önemli isimlerinden Gunther Huber'in, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık sürecinde çift bayanlara destek vereceği belirtildi.

Çift ve tek bayanlar 2020 olimpiyat hazırlık milli takım kampı, 10-23 Haziran tarihleri arasında Ankara/Sincan İlçe Spor Salonu'nda yapılacak.

Kampa, Gunther Huber'in yanı sıra milli takım antrenörleri Çağatay Taşdemir, Şule Özmekik, Uğur Erçetin, Hakan Avcı, Semih Çakmakçı ve Üstün Köksal ile sporcular Özge Bayrak, Neslihan Yiğit, Buse Alsoy, Arzu Delibalta, Emine Demirtaş, Buse Ceylan, Zehra Erdem, İlayda Özelgül, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Büşra Yalçınkaya, Kader İnal, Aliye Demirbağ, Ebru Yazgan, Büşra Ünlü, Merve Demir ve Başak Kılıç katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
BadmintonGunther HuberTürkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik
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