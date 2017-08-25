Badmintonda olimpiyat umudu Endonezyalı antrenör





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Badminton Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Endonezyalı antrenör Endra Mulya Jaya yönetiminde hazırlanıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu, tarihinde olimpiyatlara kota alma başarısı gösteremeyen Erkek Milli Takımı'nı, bu branşın en başarılı ülkeleri arasında yer alan Endonezya'yı daha önce çalıştıran Jaya'ya emanet etti.

Jaya, erkek badmintoncuları kampa alarak, 2020 Tokyo hazırlıklarına şimdiden vermeden başladı.

Ankara'da kamp yapan erkek sporcuları çalıştıran Endonezyalı antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan ve Türk sporcuları çalıştırmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Eski bir milli badmintoncu olan Jaya, Türk sporcuların özellikle özlem duyulan olimpiyatlarda başarıyı yakalayabilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Endra Mulya Jaya, Türkiye'yi neden tercih ettiğiyle ilgili ise "Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik samimi bir kişiliğe sahip. Türk badmintonuyla ilgili büyük planları var. Plan ve projeleri beni oldukça etkiledi. Bu başarıya yönelik projenin içinde olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Erkek Milli Takımı ile ilgili ilk izlenimlerini aktaran Jaya, "Türk sporcuların yetenekli ve kapasitelerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Çok çalışmaları durumunda daha büyük başarılar elde edeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Endonezyalı antrenör, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin ise şunları kaydetti:

"2020 Tokyo için azimli ve çalışkan sporcu grubuyla karşılaştım. Bu beni çok memnun etti. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda çok iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Olimpiyatlarda başarı elde edeceklerine inanıyorum. Bence her şey çok güzel olacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları için tek erkekler sporcularından umutluyum."





- Emre Lale tarihe geçmek istiyor





Milli badmintoncu Emre Lale ise Jaya ile daha önce Endonezya'da kısa bir süre çalıştıklarını ve performansından memnun kaldıklarını söyledi.

Federasyonun bunun üzerine Jaya ile anlaştığını anlatan Emre, "Kendisi iyi bir antrenör bilgisine sahip. Bizi 2020 Tokyo'ya hazırlamak için burada." dedi.

Yıldızlar ve gençlerde Avrupa üçüncülüğü bulunan 23 yaşındaki Emre, Türkiye'nin tarihinde badminton branşında erkeklerde olimpiyat vizesi alamadığına dikkati çekti.

Tokyo'da olimpiyat kotası alarak bir ilki gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Emre, "İnşallah, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılırım. Amacım tarihe Emre Lale ismini yazdırmak. Bunun için en iyi şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.