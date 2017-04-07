Badmintonda Türkiye şampiyonları belli oldu

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.
Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, çocuk evleri, sevgi evleri, yetiştirme yurtları ve koruyucu aile yanında kalan 50 ilden 446 sporcu katıldı.
Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:
1999-2002 doğumlular:
Tek erkekler: 1. Umut Ersoy (Düzce), 2. Onur Turhan (Zonguldak), 3. Süleyman Yurtseven (Burdur), 3. Ümit Doğan (Manisa)
Tek kızlar: 1. Keziban Özcan (Manisa), 2. Gülşah Küçükbaba (Kırşehir), 3. Rabia Günaldı (Sakarya), 3. Ebru Bayram (Kastamonu)
Çift erkekler: 1. Mert Ayyürü-Ümit Doğan (Manisa), 2. Mert Taşdelen-Onur Turhan (Zonguldak), 3. İsmail Baş-Süleyman Yurtseven (Burdur), 3. Burak Ersoy-Umut Ersoy (Düzce)
Çift kızlar: 1. Keziban Özcan-Şehriban Tümer (Manisa), 2. Gülçin Güzel-Dilan Özkürkçü (Ankara), 3. Nazife İri-Seda İri (Kocaeli), 3. Hasret Sabuncu-Sibel Yayla (Çorum)
Karışık çiftler: 1. Mert Ayyürü-Satı Yılmazbilekli (Manisa), 2. Şemdin Bingöl-Nurcan Başar (Erzurum), 3. Samet Aydoğdu-Tuğçe Koskar (İstanbul), 3. Osman Ertelli-Ebru Demiröz (Çorum)
2003-2006 doğumlular:
Tek erkekler: 1. Barış Afşar (Kastamonu), 2. Sezer Bayram (Kastamonu), 3. A. Samet Tekedereli (Malatya), 3. Bayram Balçık (Kastamonu)
Tek kızlar: 1.Nazlı Karaca (Kırşehir), 2. Dilan Özkürkcü (Ankara), 3. Sultancan Özhan (Batman), 3. Fatma Sıla Kaya (Amasya)
Çift erkekler: 1. Barış Afşar-Sezer Bayram (Kastamonu), 2. Bayram Balçık-Soner Gedik (Kastamonu), 3. Cenk Elçin-İbrahim Köktürk (Zonguldak), 3. Baran Canbay-Samet Tekedereli (Malatya)
Çift kızlar: 1. Medine İbiş-Zeynep Kara (Zonguldak), 2. Sevilay Okçu-Esma Yaymeşin (Gaziantep), 3. Gülistan Batur-Zelal Orak (Batman), 3. Gülşen Göçer-Buse Kaya (Amasya)
Karışık çiftler: 1. Ali Şahin-Nazlı Karaca (Kırşehir), 2. İbrahim Köktürk-Zeynep Kaya (Zonguldak), 3. Yasin Pala-Elif Nur İpek (Burdur), 3. Mehmet Doğruer-Dilara Özkürkçü (Ankara)
2007-2009 doğumlular:
Tek erkekler: 1. Emrah Yücekaya ( Malatya), 2. Muhammet Çetinkaya (Malatya), 3. Mustafa Kemal Atak (Aksaray), 3. Yusuf Bayram ( Kastamonu)
Tek kızlar: 1. Medine Ertaş (Kastamonu), 2. Behiye Türkoğlu (Amasya), 3. Bahar Güvenç (Edirne), 3. Sude Tümer (Manisa)
Çift erkekler: 1. Muhammet Çetinkaya-Emrah Yücekaya(Malatya), 2. Talha Ertan-Arda Doğukan Polat (Ankara), 3. Burak Alp Yakut-Samet Kaan Yakut (Yozgat), 3. Kemal Atak-Batuhan Çeviren (Aksaray)
Karışık çiftler: 1. Yusuf Bayram-Medine Ertaş (Kastamonu), 2. Demir Kaya-Behiye Türkoğlu (Amasya), 3. Umut Tuncal-Nazlı Ada Kılıç (Manisa)