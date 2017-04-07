Badmintonda Türkiye şampiyonları belli oldu ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, çocuk...

07 Nisan 2017 Cuma 13:51