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Bahçeli'den milli güreşçi Kayaalp'e kutlama

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı

Bahçeli'den milli güreşçi Kayaalp'e kutlama

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Kayaalp'in şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.

Bahçeli mesajında, şunları kaydetti:

"Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Estonyalı rakibini yenerek üçüncü kez dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanma başarısını gösteren milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Al bayrağımızı dalgalandırıp, Milli Marşımızı dinleterek göğsümüzü kabartan güreşçimizi alnından öpüyorum. Bu başarıda emeği bulunan şahsınız ve yönetim kurulunuz ile birlikte teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

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