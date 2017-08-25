Bahis ve Şans Oyunları Kanunu'nda düzenleme

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanununda düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikte, kanunun 5'inci maddesine ekler yapıldığı belirtildi.

Kanuna, "taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma", "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması", "örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın gizli soruşturmacı görevlendirilmesi" ve "teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir" eklemeleri yapıldı.



