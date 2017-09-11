Baja Rallisi uluslararası platforma taşınacak





DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce ve 7 ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), valilik, belediyeler ve kaymakamlıkların iş birliğiyle organize edilen Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin önümüzdeki yıl uluslararası platforma taşınması için çalışmalar yürütülecek.

TMF İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baja Rallisi'nde 2018 hedefinin, dünyada motosiklet sporuna gönül verenleri organizasyona katmak olduğunu belirtti.

Yakın Karadeniz Baja Rallisi'ni uluslararası platforma taşımak istediklerinin altını çizen Akülke, "Baja Rallisi aslında bir turizm hareketi olarak başladı. Yarışçılar burada inanılmaz bir doğa ile karşılaştı. Bu yıl ikincisi yapıldı ve geçen yıl ki güzel izlenimler yarışlara ilgiyi arttırdı. Bu sporun gerçek anlamını Düzce'deki parkurda bulduk. Yaklaşık 450 kilometrelik parkur şu anda sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın motosiklet tutkunlarına açılmış vaziyette. GPS koordinatları, işaretlemeleriyle hazır. İnşallah bundan sonra Yakın Karadeniz Baja Rallisi çok farklı bir platformda olacak." şeklinde konuştu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da yarışların geçen yıla göre daha da profesyonel şekilde yapıldığını ve eksiksiz bir yarış düzenlendiğini söyledi.

Yarışları önümüzdeki yıl uluslararası arenaya taşımak istediklerini vurgulayan Dağlı, "Motor sporları bağlamında Düzce'de çok güzel imkanlar var. Kaynaşlı Motor Sporları Merkezi ve yeni yaptığımız Kenan Sofuoğlu pisti var. Cumayeri ilçemizde bu pistimizin yapımı bitmek üzere. İlimiz bu bağlamda motor sporlarıyla anılan bir il olacak." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye'de Mini Dakar" projesi





Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı da TMF yönetimi tarafından "Türkiye'de Mini Dakar" projesi ile yola çıkıldığını ve bunun için Düzce'nin uygun görüldüğünü aktardı.

İki yıldır yapılan yarışlarda ilk yıl biraz acemilik çekildiğini fakat bu yıl üst düzey bir yarış tertip edildiğini anlatan Şakir, şunları kaydetti:

"İki yıldır müthiş bir doğada eksiksiz bir yarış çıkarıyoruz. Dakar 10 bin kilometre ama biz burada 500 kilometrelik bir alanda başladık bu işe. Dakar uzun soluklu bir yarış ama bir anda olmadı. Zaman isteyen ve zamanla büyüyüp gelişen yarışlar bunlar. Burayı da zamanla büyüteceğiz"

Organizasyonun tek kadın yarışmacısı Gökçen Kabaş ise çok keyifli bir yarış olduğunu ve iki yıldır bu yarışa katıldığını söyledi.

Rallinin uluslararası bir boyutta düzenlenebilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Gökçen, "İki yılda oldukça fazla geliştirildi ve her yıl daha da üzerine koyacağına eminim. Biz her yıl katılarak bu heyecanı burada yaşayacağız." değerlendirmesini yaptı.





- Farklı hayatlar, aynı tutkunun etrafında toplandı





Düzce'de 4 gün süren yarışlarda bir araya gelen farklı şehirlerin, farklı yaşlarındaki motosiklet sevdalıları güzel görüntüler oluşturdu.

Yarışmaya Kütahya'dan katılan 66 yaşındaki Mehmet Özyarım, motor tamirciliğiyle uğraştığını, bu işin bir tutku olduğunu aktardı.

Adrenalin yaşamayı sevdiğini anlatan Özyarım, farklı adrenalin sporları yapmaya meraklı olduğunu belirtti.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olan 34 yaşındaki Atilla Kabaş ve eşi eczacı Gökçen Kabaş ise evdeki birlikteliklerini pistlere taşıdıklarını, iki yıldır Baja Rallisi'ne katıldıklarını ifade etti.

Yarışırken de ufak tefek aile kavgaları yaşadıklarını aktaran Atilla Kabaş, "Sürüş esnasında birbirimizin eksikliklerini görüyoruz ve bazen ufak çaplı aile tartışmaları yaşıyoruz. Sonuçta çok keyifli ve çok güzel vakit geçiriyoruz. Doğa sporlarında 'body' denilen bir eş vardır benim de body'im eşim. Bu tür aktiviteler paylaştıkça güzeldir. Biz de bu güzelliği beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Gökçen Kabaş da eşi ile yarışırken aynı kategoride olmasalar bile bir rekabet yaşadıklarını fakat ayrı ayrı iyi oldukları alanlarının bulunduğunu dile getirdi.