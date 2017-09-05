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Baja Rallisi'ne doğru

TMF Asbaşkanı Baysan: -"Bu bölge coğrafi ve doğa olarak bu yarışa uygun. Doğa geçişleri orman etapları çok güzel. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıl katılım sayısı artacak. Bu yarışlara otomobil ve cipleride dahil etmeyi düşünüyoruz. Artık uluslararası bir yarışa dönecek."

Baja Rallisi'ne doğru

DÜZCE (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, perşembe günü ikincisi düzenlenecek Yakın Karadeniz Baja Rallisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesinin desteği ile TMF tarafından organize edilecek ralliye her yıl katılımın arttığını, artık uluslararası bir yarışa döneceğini söyledi.

Yarışların startının perşembe günü, teknik kontrolün ise yarın yapılacağını aktaran Baysan, "Perşembe günü sporcularımız sabah saatlerinde 130 kilometreyi kapsayan 1. etap yarışına başlayacak. İlk gün Akçakoca etabı olacak ve akşam yapılacak ekstrem etapla günü sonladıracağız." diye konuştu.

Baja Rallisi'ne katılımın bu yıl arttığını vurgulayan Baysan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 45 sporcu katılmıştı. Bu yıl katılım arttı. Şu ana kadar 90 kaydımız var. Kayıtlar halen açık ve bu sayının 100'ü aşmasını bekliyoruz. Kayıtlarımızı belli sayıya ulaşınca güvenlik açısından kapatacağız. Bu bölge coğrafi ve doğa olarak bu yarışa uygun. Doğa geçişleri orman etapları çok güzel. Tahmin ediyorum, önümüzdeki yıl katılım sayısı artacak. Bu yarışlara otomobil ve cipleride dahil etmeyi düşünüyoruz. Artık uluslararası bir yarışa dönecek."


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Anahtar Kelimeler:
DüzceBaja Rallisi
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