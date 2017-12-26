Baja Rallisi'nin kapsamı genişletilecek





DÜZCE (AA) - Düzce ve 7 ilçesinde, iki yıldır Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), valilik, belediyeler ve kaymakamlıkların iş birliğiyle organize edilen Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin kapsamı genişletilerek, önümüzdeki yıl uluslararası katılım sağlanacağı bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik salonunda Düzce'de spor turizminin gelişmesi kapsamında Vali Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Dursun Ay, kaymakamlar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin katıldığı belirtildi.

Toplantıda, Baja Rallisi'nin önümüzdeki yıl "Yakın Karadeniz Spor Etkinlikleri" adı altında devam edeceği aktarıldı.

Etkinlikler kapsamında Düzce'nin doğal güzelliklerini kapsayacak şekilde bisiklet, motosiklet, off-road ve rafting yarışları yapılacağı kaydedildi.

TMF Asbaşkanı Akülke, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baja Rallisi'nde 2018 hedefinin, dünyada motosiklet sporuna gönül verenleri organizasyona katmak olduğunu söyledi.

Yakın Karadeniz Baja Rallisi'ni uluslararası platforma taşımak istediklerinin altını çizen Akülke, "Baja Rallisi aslında bir turizm hareketi olarak başladı. Yarışçılar burada inanılmaz bir doğa ile karşılaştı. Bu yıl ikincisi yapıldı ve geçen yıl ki güzel izlenimler yarışlara ilgiyi arttırdı. Bu sporun gerçek anlamını Düzce'deki parkurda bulduk. Yaklaşık 450 kilometrelik parkur şu anda sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın motosiklet tutkunlarına açılmış vaziyette. Bu yıl yarışlarımızın içerisine off-road, bisiklet, rafting gibi organizasyonları da ekleyeceğiz." diye konuştu.



