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Bakan Bak, Evin Demirhan'ı kutladı

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı tebrik etti

Bakan Bak, Evin Demirhan'ı kutladı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan için tebrik mesajı yayımladı.

Milli sporcuyu kutlayan Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı kutluyorum. Güreşçilerimiz kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden milli güreşçimizin gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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